Рим, 23 апреля, 2022, 00:35 — ИА Регнум. На каждом четвертом предприятии Италии из-за резкого роста цен на энергоресурсы могут сократиться объемы производства, заявили 22 апреля в миланской бизнес-ассоциации Assolombarda.

Gazprom.ru Газовый вентиль

За последние два года биржевые цены на газ для итальянских покупателей выросли в восемь раз, напомнили эксперты. Отсутствие возможности прогнозировать ситуацию — еще одна проблема для предпринимателей, считают они.

Вывод из этих наблюдений миланские эксперты сделали «политически верный»: следует, по их мнению, развивать возобновляемые источники энергии и «снижать зависимость от таких политически нестабильных стран, как Россия».

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторократное замедление темпов роста ВВП в Италии в 2022 году. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.

Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века посленесколькихреферендумов. 95% используемого газа поступает из-за рубежа. Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет чуть менее 40%. Власти страны с февраля 2022 года делают заявления о намерении по меньшей мере сократить (по политическим мотивам) объем закупок в России. В качестве альтернатив рассматривается газ из Алжира и Азербайджана, а также СПГ.