Рим, 23 апреля, 2022, 00:27 — ИА Регнум. «Поразительно», что во второй тур выборов во Франции прошел «кандидат, близкий к Путину», заявил 22 апреля лидер леволиберальной итальянской Демократической партии Энрико Летта.

(сс) Chatham House Энрико Летта

Избирателям следовало бы «ввести санкции» против Марин Ле Пен, полагает он.

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Летта также выразил надежду, что в Италии подобного сценария (с возможной победой «близкого к Путину» кандидата) не произойдет.