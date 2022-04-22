Могадишо, 23 апреля, 2022, 00:18 — ИА Регнум. Не менее шести человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в столице Сомали городе Могадишо. Об этом 22 апреля сообщил портал Garowe Online со ссылкой на источник.

(сс) Will Russell Взрыв

Инцидент произошел рядом с рестораном, расположенным на пляже Лидо. По сведениям источника, среди погибших есть старшие офицеры армии Сомали. Ответственность за теракт взяла на себя радикальная группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля министр иностранных дел Сомали Абдисаид Мусе Али заявил, что на него было совершено покушение в сомалийском городе Галькайо.