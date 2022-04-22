Приморско-Ахтарский район, Краснодарский край, 23 апреля, 2022, 00:13 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в рамках проведения всероссийского семинара по казачьему образованию продемонстрируют эффективность действующей системы казачьего образования. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.

Николай Хижняк ИА REGNUM Барабанщики-кадеты казачьей школы

Семинар состоится с 27 по 29 апреля на базе Бриньковского казачьего кадетского корпуса имени сотника Чайки в Приморско-Ахтарском районе. Мероприятие объединит педагогов казачьих кадетских корпусов и представителей реестровых казачьих войсковых обществ России. Участники поделятся друг с другом успешным опытом работы по воспитанию казачьей молодёжи и внедрению казачьего компонента в образовательных учреждениях, станут слушателями образовательной программы.

В пример будет приведена работа казачьего корпуса, вошедшего в десятку финалистов первого заочного этапа всероссийского смотра-конкурса «Лучший казачий кадетский корпус» в 2022 году. Педагоги корпуса и казаки-наставники проведут мастер-класс. Участники семинара посетят две казачьи образовательные организации в Тимашевском районе – школу и детский сад.

Гостей также пригласят в храм станицы Бриньковской, на площадь Героев. Участники семинара возложат цветы к памятнику казачеству.