23 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова экс-президента США о том, что американское руководство не уважают и не боятся в мире, и теперь Америке грозит большая опасность.

Светлана Рыбина, , 11:14 — REGNUM Заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что нынешнее американское руководство не уважают и не боятся в мире, а это значит, что США подошли к самому опасному моменту во всеобщей истории, спровоцировало дискуссию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 23 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Так это же правда! Америку сейчас по полной трясёт! Мне вообще иногда кажется, что их государство очень скоро рухнет, потому что таких проблем на американском континенте ещё не было!» — поделилась своим мнением Диляра В.

Многие пользователи согласились с экс-президентом США в его оценке происходящих в мире событий.

«Всё верно говорит. Если сейчас многие страны перестанут поддерживать США, а также если доллар уйдёт с пьедестала главной международной валюты, то ой как же им будет несладко!» — предупреждает Виктория К.

Некоторые комментаторы отмечают, что российское руководство не только знает об угрозе для США, оно уже буквально видит, как Америка летит в тартарары.

«Не зря Путин постоянно говорит, что однополярный мир скоро закончится. Мне кажется, в этом он уже убеждён. Значит, дела у США действительно идут не самым лучшим образом», — отметила Лена С.

Часть людей полагает, что без страха в глазах марионеток США больше не могут ими руководить, а значит, Америка теряет главенство в мире.

«Смешно, конечно. Когда США играют не по правилам, то им нормально. Когда весь мир понял, что правил нет и можно действовать, как США, в собственных интересах, американцам сразу поплохело. Вот, оказывается, где была их ахиллесова пята», — пишет Alex G.

Ряд пользователей указывает на то, что причиной потери авторитета США в мире является нынешний американский президент Джозеф Байден.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Конечно, страна в опасности, когда у руля государства овощ. Прекрасное руководство досталось Америке. Скоро этот сухофрукт загонит США прямо в землю», — уверен Виталий Ч.

«Самая главная опасность для США — это их недопрезидент Байден, у которого старческий маразм. Вогнал страну в кризис бессмысленными антироссийскими санкциями, а страдает при этом почему-то сама Америка, и ещё Европа в придачу», — указывает Данил М.

Нашлись и те, кто призвал Трампа не обольщаться, ведь он неспособен как-то повлиять на разворачивающиеся в мире процессы.

«Трамп очки зарабатывает, опять хочет в президенты, чтобы опозориться. Такое ощущение складывается, что лично он бы Америку до этого состояния не довёл. Довёл бы, причём сделал бы всё ещё хуже. США управляют не президенты, а её многоликая элита», — напомнил Сергей И.

«Трамп, никогда не говори «никогда»! И при тебе вас не боялись, просто с вами пытались договориться, а с этим стариком с деменцией это сделать не получится! Если ты вдруг вернёшься в президентское кресло, то всё равно исправить ничего не сможешь. Ваша песенка спета», — обращается Илья П.

Напомним, 22 апреля бывший президент США Дональд Трамп заявил, выступая на ежегодном мероприятии Heritage Foundation в штате Флорида, о том, что нынешнее американское руководство не уважают и не боятся в мире, а это значит, что США подошли к самому опасному моменту во всеобщей истории.