Новочеркасск, Ростовская область, 23 апреля 2022, 00:09 — REGNUM В Ростовской области водитель иномарки сбил двоих детей, пересекавших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.
Дорожная авария случилась вечером 22 апреля на проспекте Платовском в Новочеркасске. Водитель Geely Emgrand, по предварительным данным, сбил девочек 2008 и 2010 годов рождения, перебегавших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Дети получили травмы. Водитель вызвал бригаду медиков, и девочек доставили в больницу.
У водителя признаков опьянения не выявлено.
По данному факту проводится проверка.