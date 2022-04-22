Новочеркасск, Ростовская область, 23 апреля, 2022, 00:09 — ИА Регнум. В Ростовской области водитель иномарки сбил двоих детей, пересекавших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Светофор

Дорожная авария случилась вечером 22 апреля на проспекте Платовском в Новочеркасске. Водитель Geely Emgrand, по предварительным данным, сбил девочек 2008 и 2010 годов рождения, перебегавших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Дети получили травмы. Водитель вызвал бригаду медиков, и девочек доставили в больницу.

У водителя признаков опьянения не выявлено.

По данному факту проводится проверка.