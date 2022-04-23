Вашингтон, 23 апреля 2022, 09:37 — REGNUM Американские рэп-исполнители Сoi Leray (Бриттани Коллинз) и G Herbo (Герберт Рэндалл Райт III) выпустили видео на совместный сингл Thief In The Night. Об этом пишет портал Revolt 22 апреля.

Coi Leray
Coi Leray
Кадр из клипа Thief In The Night

В клипе музыканты демонстрируют свой активный образ жизни. К слову, композиция Thief In The Night также вошла в недавний альбом Coi Leray под названием Trendsetter.

Напомним, что 8 апреля 2022 года Coi Leray представила новый студийный альбом Trendsetter. Пластинка включила в себя 20 песен, а в число гостей релиза попали Nicki Minaj (Оника Таня Мараж-Петти), Polo G (Таурус Тремани Бартлетт), G Herbo и многие другие артисты.