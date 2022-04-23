Вашингтон, 23 апреля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Американские рэп-исполнители Сoi Leray (Бриттани Коллинз) и G Herbo (Герберт Рэндалл Райт III) выпустили видео на совместный сингл Thief In The Night. Об этом пишет портал Revolt 22 апреля.

Кадр из клипа Thief In The Night Coi Leray

В клипе музыканты демонстрируют свой активный образ жизни. К слову, композиция Thief In The Night также вошла в недавний альбом Coi Leray под названием Trendsetter.

Напомним, что 8 апреля 2022 года Coi Leray представила новый студийный альбом Trendsetter. Пластинка включила в себя 20 песен, а в число гостей релиза попали Nicki Minaj (Оника Таня Мараж-Петти), Polo G (Таурус Тремани Бартлетт), G Herbo и многие другие артисты.