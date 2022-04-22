Ростов-на-Дону, 23 апреля, 2022, 00:06 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в пасхальную ночь с 23 на 24 апреля продлят работу городского общественного транспорта до утра, сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

ИА REGNUM Пасхальная служба в Церкви Николая Чудотворца

«Работа общественного транспорта в пасхальную ночь продлена до 4 утра», — написал он в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM сообщало, что богослужения пройдут во всех 56 храмах города. На охрану общественного порядка заступят сотрудники полиции и МЧС России, казаки-дружинники.