Рим, 23 апреля, 2022, 00:05 — ИА Регнум. Нет никаких сомнений в том, что поддержать во втором туре президентских выборов во Франции следует Эммануэля Макрона, заявил 22 апреля экс-премьер Италии Маттео Ренци.

Francesco Pierantoni Маттео Ренци

«Или Макрон, и тогда выигрывает Европа. Или Ле Пен, и тогда — националистический популизм», — сказал политик.

Ранее представители либеральных партий Италии резко раскритиковали экс-премьера Джузеппе Конте, лидера партии популистов, который отказался «выбирать» между Ле Пен и Макроном.