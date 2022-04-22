Рим, , 23:59 — REGNUM Премьер-министр Италии Марио Драги намерен инициировать запрет для российских и белорусских теннисистов участвовать в крупном теннисном турнире в Риме, передает Corriere della Sera 22 апреля.

Марио Драги World Economic Forum

Предполагается, что будет принято такое же решение, как в Великобритании накануне Уимблдонского турнира.

Бывшие итальянские спортсмены и многие эксперты критикуют власти Италии за такое (гипотетическое) решение, а в качестве объяснения внезапно ужесточившейся в 2022 году русофобской риторики Драги напоминают, что он является кандидатом в генсеки НАТО.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. В страну приехали около 100 тысяч жителей Украины. На прием беженцев выделено 500 млн евро.

Представители большинства политических партий и всех основных СМИ Италии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Арестовано имущество «российских олигархов» на сумму почти в миллиард евро.