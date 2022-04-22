Лос-Анджелес, США, , 23:59 — REGNUM Warner Bros. назвала дату премьеры новой экранизации романа Стивена Кинга «Жребий», которую снимает режиссёр Гари Доберман. Об этом 22 апреля сообщает портал Comicbook.

Стивен Кинг Pinguino Kolb

Отметим, что кинокомпания в очередной раз подтвердила, что картина выйдет в широкий прокат, а не будет показываться на сайте онлайн-кинотеатра HBO Max. Премьера «Жребия» в США состоится 9 сентября 2022 года. Главную роль в картине исполнит Льюис Пуллман («Незнакомцы: Жестокие игры», «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»). В проекте также участвуют Макензи Ли («Джеймс Уайт»), Билл Кэмп («Тёмные воды»), Спенсер Трит Кларк («Стекло»), Элфри Вудард («Помилование», «Люк Кейдж») и Уильям Сэдлер («Крепкий орешек 2», «Ужасное путешествие Билла и Теда»).

Для справки: книгу «Жребий» (Salem’s Lot) Стивен Кинг выпустил в 1975 году. В центре повествования находится писатель Бен Миерс, который решает вернуться в город своего детства. В какой-то момент он понимает, что этот городок имеет серьёзные проблемы с вампирами.

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