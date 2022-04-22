Лос-Анджелес, США, 22 апреля, 2022, 23:59 — ИА Регнум. Warner Bros. назвала дату премьеры новой экранизации романа Стивена Кинга «Жребий», которую снимает режиссёр Гари Доберман. Об этом 22 апреля сообщает портал Comicbook.

Pinguino Kolb Стивен Кинг

Отметим, что кинокомпания в очередной раз подтвердила, что картина выйдет в широкий прокат, а не будет показываться на сайте онлайн-кинотеатра HBO Max. Премьера «Жребия» в США состоится 9 сентября 2022 года. Главную роль в картине исполнит Льюис Пуллман («Незнакомцы: Жестокие игры», «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»). В проекте также участвуют Макензи Ли («Джеймс Уайт»), Билл Кэмп («Тёмные воды»), Спенсер Трит Кларк («Стекло»), Элфри Вудард («Помилование», «Люк Кейдж») и Уильям Сэдлер («Крепкий орешек 2», «Ужасное путешествие Билла и Теда»).

Для справки: книгу «Жребий» (Salem’s Lot) Стивен Кинг выпустил в 1975 году. В центре повествования находится писатель Бен Миерс, который решает вернуться в город своего детства. В какой-то момент он понимает, что этот городок имеет серьёзные проблемы с вампирами.