Рим, 22 апреля, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Часть депутатов римского городского совета 22 апреля провели акцию протеста против строительства мусоросжигательного завода в окрестностях города.

(сс) European Parliament Роберто Гуалтьери

Новые власти итальянской столицы (мэром в 2021 году стал экс-министр экономики Роберто Гуалтьери) рассматривают такой вариант решения давней проблемы Рима с вывозом и утилизацией мусора.

Протестующие призвали представителей партий, поддерживающих «зеленую» повестку, покинуть ряды коалиции и таким образом добиться ее распада.