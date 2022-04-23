Вашингтон, 23 апреля 2022, 09:36 — REGNUM Режиссёр «Базза Лайтера» Энгус МакЛэйн рассказал о том, чем он вдохновлялся при создании мультфильма. Об этом пишет портал Screen Rant 22 апреля.
По словам режиссёра, во время работы над мультфильмом основным источником вдохновения для него стала серия фильмов «Звёздные войны», которую он впервые посмотрел ещё в детстве. К слову, по сюжету «Базза Лайтера», главный герой также отправляется в путешествие по галактике.
Напомним, что дата выхода «Базза Лайтера» в мировом прокате намечена на 15 июня 2022 года. Пока неизвестно, состоится ли премьера мультфильма в России.
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