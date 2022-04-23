Вашингтон, , 09:36 — REGNUM Режиссёр «Базза Лайтера» Энгус МакЛэйн рассказал о том, чем он вдохновлялся при создании мультфильма. Об этом пишет портал Screen Rant 22 апреля.

Звёздные разрушители Скриншот из игры Star Wars: Squadrons

По словам режиссёра, во время работы над мультфильмом основным источником вдохновения для него стала серия фильмов «Звёздные войны», которую он впервые посмотрел ещё в детстве. К слову, по сюжету «Базза Лайтера», главный герой также отправляется в путешествие по галактике.

Напомним, что дата выхода «Базза Лайтера» в мировом прокате намечена на 15 июня 2022 года. Пока неизвестно, состоится ли премьера мультфильма в России.

Читайте ранее в этом сюжете: Назван бюджет нового сезона «Очень странных дел»