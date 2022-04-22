Нью-Йорк, США, , 23:46 — REGNUM Актриса Айола Смарт, которую зрители знают по роли Одри в британском многосерийном триллере «Убивая Еву», присоединилась к проекту сериала Amazon «Колесо времени». Об этом 22 апреля сообщает портал Deadline.

Телевидение Sondakika.com

В «Колесе времени» она сыграет Авиенду — «Хранительницу Мудрости из Таардад Айил, септа Девять Долин, бывшую Деву Копья и одну из трех возлюбленных Ранда ал’Тора» (Джош Страдовски). Отметим, что ранее Amazon сообщила, что во втором сезоне «Колеса времени» также появятся Гай Робертс, Арнас Федаравичус и Грегг Чиллин.

Напомним, в основу шоу «Колесо времени» лёг одноимённый цикл фантастических романов Роберта Джордана. Премьера первого сезона сериала состоялась 23 апреля 2022 года, ожидается, что релиз второго состоится в ноябре 2022-го.

Читайте ранее в этом сюжете: Сериал Amazon «Колесо времени» возглавил известный в США недельный рейтинг