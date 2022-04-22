Вашингтон, , 23:45 — REGNUM Не менее трёх человек получили ранения в ходе перестрелки, произошедшей в северо-западной части столицы США Вашингтона, сообщает 22 апреля пресс-служба местной полиции.

Стрельба Geoffrey Fairchild

Инцидент произошёл в непосредственной близости от нескольких иностранных посольств.

На данный момент известно, что полицейскими обнаружены двое мужчин и одна женщина с огнестрельными ранениями.

По данным местной полиции, происшествие пока ещё остаётся в «активном периоде».

Причины и подробности пока не выяснены.

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