Вашингтон, 22 апреля 2022, 23:45 — REGNUM Не менее трёх человек получили ранения в ходе перестрелки, произошедшей в северо-западной части столицы США Вашингтона, сообщает 22 апреля пресс-служба местной полиции.
Инцидент произошёл в непосредственной близости от нескольких иностранных посольств.
На данный момент известно, что полицейскими обнаружены двое мужчин и одна женщина с огнестрельными ранениями.
По данным местной полиции, происшествие пока ещё остаётся в «активном периоде».
Причины и подробности пока не выяснены.
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