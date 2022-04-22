Рим, , 23:41 — REGNUM С Украины в страны ЕС, включая Италию, едут не только беженцы — женщины и дети, среди приехавших могут оказаться и преступники, заявил 22 апреля глава профсоюза карабинеров Италии Антонио Николози, передает Affari Italiani.

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Он напомнил о решении киевских властей помиловать заключенных, которые согласятся отправиться в армию, и добавил, что некоторые из осужденных, включая связанных с наркобизнесом и мафией, направились не на фронт, а в Евросоюз.

Есть большая вероятность того, что на территории ЕС эти граждане продолжат свою преступную деятельность, добавил Николози.

В случае, если эти граждане на территории ЕС совершат новые преступления, будет не вполне ясно, по законам какой страны их нужно будет судить и в тюрьмах какой страны содержать, считает глава профсоюза.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. В страну приехали около 100 тысяч жителей Украины. На прием беженцев выделено 500 млн евро.