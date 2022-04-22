Неаполь, Италия, 22 апреля 2022, 23:32 — REGNUM Более 500 человек подозреваются в мошенничестве при оформлении «пособия по бедности» в Неаполе, передают местные СМИ 22 апреля.
Всего правоохранители выявили около 1200 граждан, которые получали пособие незаконно. Сумма нанесенного государству ущерба составила 6,5 млн евро.
Пособие по гражданству (по бедности) было введено в Италии в 2019 году по инициативе популистского «Движения 5 звезд». Все граждане, чьи доходы составляют менее 780 евро в месяц (включая 280 евро расходов на жилье, если требуется), могут получить от государства «разницу». Пособие получает более миллиона семей страны.