Неаполь, Италия, 22 апреля, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Более 500 человек подозреваются в мошенничестве при оформлении «пособия по бедности» в Неаполе, передают местные СМИ 22 апреля.

Domas Евро

Всего правоохранители выявили около 1200 граждан, которые получали пособие незаконно. Сумма нанесенного государству ущерба составила 6,5 млн евро.

Пособие по гражданству (по бедности) было введено в Италии в 2019 году по инициативе популистского «Движения 5 звезд». Все граждане, чьи доходы составляют менее 780 евро в месяц (включая 280 евро расходов на жилье, если требуется), могут получить от государства «разницу». Пособие получает более миллиона семей страны.