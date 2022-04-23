Москва, , 00:38 — REGNUM Москва и Ереван впервые на самом высоком уровне договорились сотрудничать друг с другом в сфере биологической безопасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved. info Андрей Арешев.

Лаборатория Алексей Колчин © ИА REGNUM

Обращает на себя внимание достаточно развёрнутое совместное заявление по итогам встречи премьера-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина , на которой рассматривался довольно широкий круг вопросов, в том числе, и экономическое сотрудничество, противодействие санкционному и информационному давлению со стороны Запада и возможные совместные шаги России и Армении в этой сфере. Следует обратить особое внимание на пункт, связанный с биологической безопасностью. Там подчёркивалось отсутствие угроз сторонам с территории другой стороны в биологической сфере. Впервые подобного рода тема, безусловно связанная с деятельностью американских биолабораторий на территории Армении, что вызывает беспокойство Москвы, фигурирует в совместном заявлении именно лидеров двух государств. Конечно, это проблема обсуждалась и в МИДах в ходе переговоров глав внешнеполитических ведомств. И не случайно в совместном заявлении содержится ссылка на Меморандум о биологической безопасности, подписанный в мае 2021 года. И здесь нужно надеяться, что меморандум перестанет быть пустой бумагой, а реально заработает. Это было бы и в интересах безопасности самой Армении, где растёт обеспокоенность общественности этой чувствительной темой. Андрей Арешев

Напомним, что на территории Армении действуют 12 финансируемых США лабораторий, в которых, как полагают, ведётся разработка биологического оружия.