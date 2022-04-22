Москва, 23 апреля, 2022, 00:38 — ИА Регнум. Москва и Ереван впервые на самом высоком уровне договорились сотрудничать друг с другом в сфере биологической безопасности. Об этом корреспондентуИА REGNUM 22 апреля заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved. infoАндрей Арешев.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

Обращает на себя внимание достаточно развёрнутое совместное заявление по итогам встречи премьера-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина , на которой рассматривался довольно широкий круг вопросов, в том числе, и экономическое сотрудничество, противодействие санкционному и информационному давлению со стороны Запада и возможные совместные шаги России и Армении в этой сфере. Следует обратить особое внимание на пункт, связанный с биологической безопасностью. Там подчёркивалось отсутствие угроз сторонам с территории другой стороны в биологической сфере. Впервые подобного рода тема, безусловно связанная с деятельностью американских биолабораторий на территории Армении, что вызывает беспокойство Москвы, фигурирует в совместном заявлении именно лидеров двух государств. Конечно, это проблема обсуждалась и в МИДах в ходе переговоров глав внешнеполитических ведомств. И не случайно в совместном заявлении содержится ссылка на Меморандум о биологической безопасности, подписанный в мае 2021 года. И здесь нужно надеяться, что меморандум перестанет быть пустой бумагой, а реально заработает. Это было бы и в интересах безопасности самой Армении, где растёт обеспокоенность общественности этой чувствительной темой. Андрей Арешев

Напомним, что на территории Армении действуют 12 финансируемых США лабораторий, в которых, как полагают, ведётся разработка биологического оружия.