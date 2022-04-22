Рим, , 23:26 — REGNUM В середине 2022 года рост экономики Италии может оказаться минимальным, при некоторых условиях показатели и вовсе станут отрицательными, сказано в опубликованном 22 апреля прогнозе экспертов МВФ.

Газовый вентиль Rian.com.ua

Рост цен на энергоносители и сырье будет оказывать негативное влияние на экономику всех европейских стран, но особенно — тех, которые зависят в поставках от России, в том числе речь идет и об Италии, отметили эксперты.

Если же закупки газа в России прекратятся, последствия могут быть весьма значительными, полагают в МВФ.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторократное замедление темпов роста ВВП в Италии в 2022 году. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.

Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов. 95% используемого газа поступает из-за рубежа. Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет чуть менее 40%. Власти страны с февраля 2022 года делают заявления о намерении по меньшей мере сократить (по политическим мотивам) объем закупок в России. В качестве альтернатив рассматривается газ из Алжира и Азербайджана, а также СПГ.