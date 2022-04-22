Горловка, ДНР, 22 апреля, 2022, 23:25 — ИА Регнум. Ряд населённых пунктов ДНР, в том числе города Горловка и Ясиноватая, попали под артиллерийский обстрел ВСУ вечером 22 апреля, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

В 17:30 мск восемь снарядов калибра 122 мм украинские боевики выпустили по селу Луганскому со стороны населённого пункта Новомихайловка. В 18:10 мск со стороны населённого пункта Новгородское был обстрелян из миномёта посёлок Широкая Балка: по нему выпущено восемь мин калибра 120 мм.

В 18:20 мск посёлок Короленко в Горловке был обстрелян со стороны Новгородского шестью снарядами калибра 122 мм. В это же время Ясиноватую ВСУ обстреляли со стороны населённого пункта Авдеевка, выпустив восемь снарядов калибра 122 мм.

В 18:25 мск украинские боевики обстреляли посёлок Доломитное, выпустив со стороны населённого пункта Новолуганское пять гранат из ГП-25 и применив стрелковое оружие.

В 19:55 мск со стороны Авдеевки украинские боевики вновь обстреляли Ясиноватую, выпустив шесть снарядов калибра 122 мм. В 22:30 мск обстрелу со стороны ВСУ подвергся посёлок Зайцево: со стороны населённого пункта Кодема его обстреляли восемью снарядами калибра 122 мм.