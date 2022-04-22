Париж, , 23:15 — REGNUM Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте рассчитывает возглавить основной состав «Пари Сен-Жермен» в следующем сезоне. Об этом 22 апреля сообщило издание Le Parisien.

Антонио Конте Clément Bucco-Lechat

Со 2 января 2021 года «Пари Сен-Жермен» возглавляет аргентинский специалист Маурицио Почеттино, занимавший пост главного тренера лондонского «Тоттенхэма» с 27 мая 2014 года по 19 ноября 2019 года.

После 33-х сыгранных туров французской Лиги 1 сезона 2021/22 первое место с 24-мя очками, 4-мя поражениями и 77-ю набранными очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. В Лиге Чемпионов УЕФА парижский клуб потерпел поражение на стадии 1/8 финала плей-офф, уступив мадридскому «Реалу».