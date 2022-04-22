Вашингтон, , 23:13 — REGNUM Пентагон обязательно рассмотрит обращение американских конгрессменов, призывающих развернуть американские полевые госпитали у границ Украины, сообщил 22 апреля на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По утверждению конгрессменов, это необходимо для помощи жителям Украины.

«Мы, безусловно, серьёзно рассмотрим письмо этих конгрессменов и дадим надлежащий ответ. Но мне пока нечего сказать о конкретных планах», — сказал Кирби.

Ранее порядка 10 американских конгрессменов написали письмо министру обороны США Ллойду Остину и госсекретарю Энтони Блинкену, призвав организовать полевые госпитали на территории Польши, передать Украине санитарные бронемашины и лечить больных и раненых украинцев в американских госпиталях в Германии.

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