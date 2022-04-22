Вашингтон, 22 апреля, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Пентагон обязательно рассмотрит обращение американских конгрессменов, призывающих развернуть американские полевые госпитали у границ Украины, сообщил 22 апреля на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По утверждению конгрессменов, это необходимо для помощи жителям Украины.

«Мы, безусловно, серьёзно рассмотрим письмо этих конгрессменов и дадим надлежащий ответ. Но мне пока нечего сказать о конкретных планах», — сказал Кирби.

Ранее порядка 10 американских конгрессменов написали письмо министру обороны США Ллойду Остину и госсекретарю Энтони Блинкену, призвав организовать полевые госпитали на территории Польши, передать Украине санитарные бронемашины и лечить больных и раненых украинцев в американских госпиталях в Германии.