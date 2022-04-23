Вашингтон, 23 апреля 2022, 09:35 — REGNUM Раскрыта стоимость производства четвёртого сезона сериала «Очень странные дела». Об этом пишет портал Film. ru 22 апреля.

Кадр из сериала «Очень странные дела»
Кадр из сериала «Очень странные дела»
Kino-teatr.ru

Известно, что общие траты на создание девятисерийного продолжения проекта составили $270 млн. Стоимость же каждого отдельного взятого эпизода оценивается в $30 млн.

Напомним, что четвёртый сезон «Очень странных дел» будет разделён на две части. Так, первая часть выйдет 27 мая 2022 года, а релиз второй намечен на 1 июля 2022 года.

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