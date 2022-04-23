Вашингтон, , 09:35 — REGNUM Раскрыта стоимость производства четвёртого сезона сериала «Очень странные дела». Об этом пишет портал Film. ru 22 апреля.

Кадр из сериала «Очень странные дела» Kino-teatr.ru

Известно, что общие траты на создание девятисерийного продолжения проекта составили $270 млн. Стоимость же каждого отдельного взятого эпизода оценивается в $30 млн.

Напомним, что четвёртый сезон «Очень странных дел» будет разделён на две части. Так, первая часть выйдет 27 мая 2022 года, а релиз второй намечен на 1 июля 2022 года.

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