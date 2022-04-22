Мадрид, , 23:09 — REGNUM Руководство мадридского «Реала» планирует продлить контракты с тремя футболистами. Об этом 22 апреля сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

Мадридский «Реал»

По информации источника, речь идет о центральном защитнике Эдере Милитао, центральном полузащитнике Луке Модриче и фланговом нападающем Винисиусе Жуниоре.

В текущем сезоне Винисиус Жуниор принял участие в 31-м туре испанской Примеры сезона 2021/22, в котором отметился четырнадцатью забитыми мячами и восемью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что 36-летний центральный полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич намерен остаться в мадридском клубе до конца контракта.