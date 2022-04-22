Вашингтон, 22 апреля, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Поклонник симулятора Football Manager попал в Книгу рекордов Гиннеса как геймер, который провёл самую длинную одиночную игру. Об этом 22 апреля сообщает портал GamesRadar.

Цитата из видео «Казаки. Футбол — ЭПИЗОД №6. АНГЛИЯ» Футбол

Рекорд установил польский игрок Павел Сичински, он провёл в одной игре Football Manager 416 лет и 134 дня. Представители Книги рекордов Гиннеса сообщили, что в период с 4 января по 18 мая 2018 года он провёл 2434 игры, при этом взяв всего 260 выходных.

Издание назвало это «чрезвычайно высоким уровнем преданности одной игре», поскольку Сичински провёл в ней 460 футбольных сезонов. Геймер сообщил, что за это время он получил 1258 трофеев, провёл 22,3 тыс. матчей и забил в общей сложности около 58,9 тыс. голов, т.е. в среднем за одну игру забивал 2,64 гола, что является достаточно неплохим результатом.

Напомним, Football Manager — это популярная серия игр SEGA в жанре симулятора футбольного менеджера. Релиз первой игры франшизы состоялся 5 ноября 2004 года, последней — 9 ноября 2021-го.