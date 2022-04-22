Мадрид, 22 апреля, 2022, 23:06 — ИА Регнум. По информации испанского издание Mundo Deportivo, главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне видит в 24-летнем центрфорварде миланского «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинесе замену Луису Суаресу, который может покинуть «матрасников» в ближайшее трансферное окно.

Agencia de Noticias ANDES Лаутаро Мартинес

В текущем сезоне Лаутаро Мартинес принял участие в 29-ти турах итальянской Серии А сезона 2021/22, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В составе сборной Аргентина на счету нападающего 10 (7+3) очков по системе гол+пас в четырнадцати матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Мартинес выступает за «Интер» с 4 июля 2018 года после перехода из «Расинга» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость аргентинского центрфорварда, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.