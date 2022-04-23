Приштина, , 00:36 — REGNUM Латвия поддерживает стремление сепаратистского Косово стать членом международных организаций. Об этом заявил президент Латвии Эгилс Левитс 22 апреля в Приштине во время встречи с президентом Косово Вьосой Османи.

Президент Латвии Эгилс Левитс Saeima

«Я считаю важным присоединение Косово к международным организациям и площадкам, я здесь упомянул бы Совет Европы. Мы поддерживаем заявку Косово на вступление в Совет Европы. Что касается ЕС, Латвия поддерживает либерализацию визового режима с Косово. Сейчас нет разумных препятствий для визовой либерализации», — процитировал телеканал РТС слова Левитса.

Президент Латвии добавил, что диалог Белграда и Приштины о «нормализации отношений» очевидно сталкивается с проблемами, но он надеется на продвижение переговоров.

Напомним, что в марте этого года Комитет министров СЕ принял решение о немедленном исключении России из Совета Европы из-за российской специальной операции на Украине.