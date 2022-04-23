Москва, , 09:35 — REGNUM Российский певец Филипп Киркоров высказался по поводу своего участия в телешоу «Маска». Об этом пишет 22 апреля портал «Киноафиша».

Филипп Киркоров Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По мнению музыканта, его роль на проекте является одной из наиболее значимых, поскольку он старается не только оценивать участников программы, но и радовать зрителей своими уникальными нарядами. Также Киркоров заверил, что заранее подбирает костюмы для своего участия в съёмках, поэтому уже точно знает, в каком образе предстанет перед аудиторией в финале проекта.

Напомним, что телешоу «Маска» стартовало на канале НТВ в 2020 году. Филипп Киркоров является бессменным членом жюри с самого первого выпуска проекта.

Читайте ранее в этом сюжете: Максим Галкин ответил на критику, связанную с его отъездом за границу