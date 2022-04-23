Москва, 23 апреля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Российский певец Филипп Киркоров высказался по поводу своего участия в телешоу «Маска». Об этом пишет 22 апреля портал «Киноафиша».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Филипп Киркоров

По мнению музыканта, его роль на проекте является одной из наиболее значимых, поскольку он старается не только оценивать участников программы, но и радовать зрителей своими уникальными нарядами. Также Киркоров заверил, что заранее подбирает костюмы для своего участия в съёмках, поэтому уже точно знает, в каком образе предстанет перед аудиторией в финале проекта.

Напомним, что телешоу «Маска» стартовало на канале НТВ в 2020 году. Филипп Киркоров является бессменным членом жюри с самого первого выпуска проекта.