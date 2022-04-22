Манчестер, Великобритания, 22 апреля, 2022, 22:54 — ИА Регнум. После завершения сезона наставник амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг станет новым главным тренером «Манчестер Юнайтед». Как сообщает издание The Times, специалист получит от руководства «красных дьяволов» 140 миллионов евро на трансферы.

«Манчестер Юнайтед»

Ранее сообщалось, что тен Хаг согласовал с «манкуанцами» контракт, рассчитанный до конца сезона 2024/25. Также в соглашении предусмотрена опция продления сотрудничества еще на один год.

После 33-х сыгранных туров «Манчестер Юнайтед», одержав лишь пятнадцать побед и набрав 54 очка, занимает шестую строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22.

В последнее летнее трансферное окно «красными дьяволам» удалось подписать Криштиану Роналду (из «Ювентуса» за 20 миллионов евро), Рафаэля Варана (из «Реала» за 40 миллионов евро) и Джейдона Санчо (из «Боруссии» за 85 миллионов евро).