Донецк, 22 апреля, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Об обстреле столицы ДНР украинскими вооружёнными формированиями вечером 22 апреля сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Так, в 16:01 мск украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка: со стороны населённого пункта Пески было выпущено шесть мин калибра 120 мм.

В 16:35 мск обстрелу ВСУ подвергся Петровский район столицы ДНР: со стороны населённого пункта Новомихайловка выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.