Москва, , 22:48 — REGNUM Экипаж гвардейского ракетного крейсера «Москва» потерял 28 моряков, из которых один погиб и ещё 27 пропали без вести, сообщает 22 апреля Минобороны России.

Спуск на воду памятных венков Rostov-gorod.ru

Остальные 396 матросов и офицеров были эвакуированы.

«В результате пожара 13 апреля ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса. Попытки экипажа потушить возгорание не привели к результату. В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь», — указано в сообщении военного ведомства.

Подчёркивается, что Министерство обороны РФ окажет всю необходимую помощь и поддержку всем потерявшим родных и близких в результате трагической гибели крейсера «Москва».

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