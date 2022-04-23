Москва, , 09:34 — REGNUM Российский дуэт Ic3peak опубликовал свой седьмой студийный альбом под названием Kiss Of Death. Выход проекта состоялся 22 апреля на всех стриминговых сервисах.

Ic3peak Скриншот YouTube

В представленной пластинке музыканты затронули темы любви и смерти, а общее количество треков на ней составило 12. Гостевым участием на релизе отметились Grimes, Оли Сайкс и Kim Dracula.

Напомним, что дуэт Ic3peak был основан в 2013 году Анастасией Креслиной и Николаем Костылевым. Отличительными особенностями творчества дуэта является мрачная музыка и остросоциальные тексты.

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