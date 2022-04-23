Москва, 23 апреля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Российский дуэт Ic3peak опубликовал свой седьмой студийный альбом под названием Kiss Of Death. Выход проекта состоялся 22 апреля на всех стриминговых сервисах.

Скриншот YouTube Ic3peak

В представленной пластинке музыканты затронули темы любви и смерти, а общее количество треков на ней составило 12. Гостевым участием на релизе отметились Grimes, Оли Сайкс и Kim Dracula.

Напомним, что дуэт Ic3peak был основан в 2013 году Анастасией Креслиной и Николаем Костылевым. Отличительными особенностями творчества дуэта является мрачная музыка и остросоциальные тексты.