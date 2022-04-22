Лондон, , 22:44 — REGNUM 30-летний атакующий полузащитник «Брентфорда» и сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен в ближайшее время может вернуться в лондонский «Тоттенхэм». Об этом 22 апреля сообщило издание Fichajes.

Кристиан Эриксен Дмитрий Голубович

Эриксен выступал за «Тоттенхэм» в период с 30 августа 2013 года по 28 января 2020 года. Миланский «Интер» заплатил «шпорам» 27 миллионов евро за трансфер полузащитника сборной Дании по футболу.

Эриксен подписал контракт с «Брентфордом» 31 января 2022 года. В текущем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 на счету датчанина один гол и две результативные передачи в шести встречах.