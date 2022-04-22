Милан, Италия, , 22:41 — REGNUM Руководство миланского «Интера» интересуется 28-летним аргентинским атакующим полузащитником туринского «Ювентуса» Пауло Дибалой. Об этом 22 апреля сообщил итальянский журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте.

Пауло Дибала Twitter.comPauDybala_JR

Текущее соглашение Дибалы со «старой синьорой» рассчитано до 30 июня 2022 года. После завершения сезона аргентинец покинет туринский клуб на правах свободного агента.

В текущем сезоне Пауло Дибала принял участие в 33-х матчах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Дибала выступает за «Ювентус» с 1 июля 2015 года после перехода из «Палермо» за 41 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость аргентинского полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.