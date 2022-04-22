Токио, , 22:39 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. Japan опубликовала финальный трейлер игровой картины «Стальной алхимик» (Fullmetal Alchemist), в основу которого легли популярные манга и аниме. Ролик был выложен 22 апреля на портале Comicbook.

Аниме Иван Шилов ©ИА REGNUM

Издатель напомнил зрителям что продолжен «Стального алхимика» будет разделено на две части, премьера первой состоится 20 мая, а второй — 24 июня 2022 года. В ролике авторы картины показали игровые варианты известных экшн-сцен, которые поклонники франшизы видели в манге и аниме про приключение братьев Элриков.

Напомним, премьера первой части «Стального алхимика» состоялась 25 октября 2017 года. Роль Эдварда Элрика в фильмах исполняет японский актёр Рёсукэ Ямада.

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