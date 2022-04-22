Вашингтон, , 22:39 — REGNUM Ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон выразил мнение, что власти страны проявляют расточительность, помогая украинскому режиму.

Владимир Зеленский Цитата из к/ф «Слуга народа». реж. Алексей Кирющенко. 2018. Украина

Комментируя решение американского президента Джо Байдена выделить Киеву новые средства на вооружение, а также на гуманитарные нужды, журналист напомнил, что у его страны не всё хорошо с финансами, в США огромная инфляция.

Такер Карлсон «Сегодня министр финансов [США] объявил, что они передали полмиллиарда на зарплаты украинским бюджетникам. Разве нам не следует сначала провести аудит финансов [президента Украины Владимира] Зеленского?»

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