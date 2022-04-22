Вашингтон, 22 апреля 2022, 22:39 — REGNUM Ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон выразил мнение, что власти страны проявляют расточительность, помогая украинскому режиму.
Комментируя решение американского президента Джо Байдена выделить Киеву новые средства на вооружение, а также на гуманитарные нужды, журналист напомнил, что у его страны не всё хорошо с финансами, в США огромная инфляция.
Читайте ранее в этом сюжете: Дроны, гаубицы и снаряды — Пентагон о военной помощи нацистской Украине