Вашингтон, 22 апреля, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон выразил мнение, что власти страны проявляют расточительность, помогая украинскому режиму.

Цитата из к/ф «Слуга народа». реж. Алексей Кирющенко. 2018. Украина Владимир Зеленский

Комментируя решение американского президента Джо Байдена выделить Киеву новые средства на вооружение, а также на гуманитарные нужды, журналист напомнил, что у его страны не всё хорошо с финансами, в США огромная инфляция.