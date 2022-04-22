Ведущий Fox News предложил провести аудит финансов Зеленского
Вашингтон, 22 апреля, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон выразил мнение, что власти страны проявляют расточительность, помогая украинскому режиму.
Цитата из к/ф «Слуга народа». реж. Алексей Кирющенко. 2018. Украина
Владимир Зеленский
Комментируя решение американского президента Джо Байдена выделить Киеву новые средства на вооружение, а также на гуманитарные нужды, журналист напомнил, что у его страны не всё хорошо с финансами, в США огромная инфляция.
«Сегодня министр финансов [США] объявил, что они передали полмиллиарда на зарплаты украинским бюджетникам. Разве нам не следует сначала провести аудит финансов [президента Украины Владимира] Зеленского?»