23 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили данные, согласно которым в 2022 году Германия не только не откажется от российских энергоресурсов, а даже наоборот, заплатит за них значительно больше, нежели в прошлом году.

Елизавета Коробова, , 02:56 — REGNUM Информация, согласно которой в 2022 году Германии придётся заплатить Российской Федерации рекордные суммы за нефть и газ, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 22 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Германия от Шольца откажется быстрее, чем от российского газа», — предрекает Иван Р.

Многие пользователи предполагают, что унизительное положение Германии, как перед Россией, так и перед США, заставит немецкое общество выпроводить нынешнего канцлера ФРГ из его кресла, которое он занял совсем недавно.

«Ну теперь Шольца точно отстранят от занимаемой им должности. Но спасибо ему за поддержку российской экономики. Старается, как может», — издевается Александр С.

Олаф Шольц Steffen Prößdorf

Некоторые комментаторы отмечают, что эта информация расходится с заверениями апологетов антироссийской пропаганды, вешающих лапшу на уши европейским гражданам.

«Их уже прямо колбасит и прёт. Утро: «Мы не можем отказаться от российского газа! Это убьёт нашу экономику». День: «Мойтесь, как кошки, назло Путину. Мы отказались от российского газа». Вечер: «Мы думаем, как бы нам отказаться от российского газа и чтобы при этом не сдохнуть». И так каждый день», — отметила Юлия Т.

Часть людей полагает, что немецкие политики должны были понимать, что их планы по отказу от российских энергоресурсов обречены на провал, ведь ФРГ жизненно зависима от газа, нефти и угля из России.

«И что дальше? Они действительно к 2024 году хотят научиться жить без газа? Смешно», — написал Артур А.

Европа мерзнет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А чего эти идиоты ожидали? США продают свой газ по еще большим ценам, нежели Россия. А пресловутый Катар неспособен удовлетворить все потребности Европы в газе. Уже многократно сказано им было об этом. В общем, Европа лишилась разума. В принципе, это было ожидаемо, наказания Господня еще никто никогда не миновал. А Европу ждёт самое жёсткое наказание», — убеждена Алина М.

Ряд пользователей указывает на то, что Германия будет приговорена к смерти, если полностью откажется от российского топлива, поэтому у немецкого руководства просто нет иного выхода, кроме как продолжать осуществлять импорт энергоресурсов из России, но заплатив при этом дополнительно налог на русофобию.

«Такое впечатление, что западные политики совсем кукукнулись! Они не знают, откуда нефть и газ берутся? Что значит: «Снизить импорт из России»? Они нашли у себя или у своих соседей залежи полезных ископаемых? Или они собираются настроить танкеров и таскать к себе в Европу из всех уголков планеты нефть и газ? Совсем крышу снесло им?» — интересуется Марина П.

Нашлись и те, кто отмечают, что российское руководство раскусило блеф Европы в сторону России, и теперь европейцам придётся раскошелиться из-за сумасбродства своих политиков.

«Видимо, Европа рассчитывала напугать Путина. Делала вид, что российский газ ей как бы и не нужен, якобы обойдутся, а сами при этом трясутся так, что этот блеф прямо из Кремля видно. День за днём они будут склоняться в сторону наших требований. Все карты Европы биты, а у России меж тем в рукаве всё ещё много тузов, включая настоящие ответные санкции, которые до сих пор не были применены», — указывает Марина П.

Напомним, 22 апреля издание Deutsche Wirschafts Nachrichten опубликовало материал, согласно которому в 2022 году Германии придётся заплатить Российской Федерации рекордные суммы за нефть и газ. Так, к примеру, стоимость импорта газа может удвоиться — с €8,8 млрд в прошлом году до €17,6 млрд в нынешнем году.