Лондон, , 22:34 — REGNUM Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своем официальном Twitter-аккаунте, 23-летний опорный полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Англии по футболу Деклан Райс намерен покинуть лондонский клуб в ближайшее летнее трансферное окно.

По информации источника, Деклан Райс отклонил предложение руководства «молотобойцев» о продлении контракта. Текущее соглашение Райса с «Вест Хэмом» рассчитано до 30 июня 2024 года.

Райс выступает за «Вест Хэм» с 1 июля 2013 года после перехода из лондонского «Челси» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость 23-летнего хавбэка, по оценкам портала transfermarkt, составляет 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Деклан Райс принял участие в 31-м туре Английской Премьер-лиги 2021/22, в котором отметился одним забитым мячом в ворота «Лиона» и четырьмя результативными передачами. В рамках Лиги Европы УЕФА на счету англичанина три гола в восьми встречах.