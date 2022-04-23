Москва, , 09:33 — REGNUM Американские фильмы «Неудержимые 4» и «Бордерлендс» покинули график кинорелизов в России. Об этом пишет портал «Бюллетень кинопрокатчика» 22 апреля.

Мэл Гибсон Цитата из к/ф «Неудержимые 3». реж. Патрик Хьюз. 2014. США, Франция, Болгария, Германия

Как сообщает источник, компания MDfilm, которая должна была заниматься прокатом лент, убрала все зарубежные картины из российского графика релизов до 2023 года. Также отмечается, что последним иностранным проектом, который покажут в российских кинотеатрах, станет мультфильм «Коати. Легенда джунглей».

Напомним, что изначально боевик «Неудержимые 4» должен был выйти в России 4 августа 2022 года. Релиз экранизации серии игр Borderlands был намечен на 25 августа 2022 года.

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