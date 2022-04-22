Манчестер, Великобритания, , 22:31 — REGNUM 25-летний нападающий «Манчестер Сити» и сборной Бразилии по футболу Габриэл Жезус договорился о переходе с лондонским «Арсеналом». Об этом 22 апреля сообщил журналист Хорхе Никола.

По информации источника, стороны уже согласовали условия личного контракта. Жезус выступает за «Манчестер сити» с 1 января 2017 года после перехода из «Палмейраса» за 32 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Габриэл Жезус принял участие в 34-х матчах за «горожан» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и десятью результативными передачами. Также бразилец получил четыре желтые карточки.