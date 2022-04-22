Вологда, , 22:28 — REGNUM В Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек — тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти были обнаружены накануне, 21 апреля, в Шекснинском районе, сообщает региональный СУ СКР.

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«В жилом доме деревни Горка Шекснинского района были обнаружены тела местных жителей: женщины 1970 года рождения и мужчины 1965 года рождения с множественными колото-резаными ранами. В ходе первоначальных следственных действий установлена причастность к данному убийству двух мужчин, которые скрылись», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что один из них, мужчина 1974 года рождения, был задержан сотрудниками полиции в Череповце. Местонахождение второго подозреваемого, 1979 года рождения, пока не установлено.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Калужской области осуждён за убийство парализованного тестя.